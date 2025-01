Influenciador de 22 años fue dado de baja: Lo encontraron con manos y pies amarrados

Este 10 de enero se dio a conocer la trágica noticia del fallecimiento de Agustín Paul, conocido en las plataformas digitales como ‘El Pinky’. Este influenciador y YouTuber mexicano era ampliamente reconocido por su contenido humorístico y de retos, con más de 100 mil seguidores que disfrutaban de su carisma y creatividad.

El cuerpo de ‘El Pinky’ fue encontrado en las afueras de un hotel en Culiacán, Sinaloa. Según las autoridades, presentaba múltiples heridas de bala y tenía las manos y los pies atados. Personas que transitaban por la carretera al sur de la ciudad fueron quienes avistaron el cadáver y notificaron de inmediato a las autoridades.

Murió 'El Pinky'

Medios mexicanos como Univisión, Línea Directa y El Debate reportaron que el creador de contenido mostraba signos de tortura, además de impactos de bala en la cabeza. Las autoridades locales han iniciado una investigación y procederán con la autopsia para esclarecer los hechos.

En redes sociales, comenzó a circular una teoría que vincula el asesinato con presuntas amenazas de muerte. Esto, debido a que el cuerpo fue hallado pocas horas después de que aparecieran carteles en la zona señalando a músicos y creadores de contenido de ser presuntos “financiadores” de ‘Los Sapitos’, en referencia a ‘Los Chapitos’, como se conoce al grupo asociado con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, según El Herado.

La última publicación de Agustín Paul ‘El Pinky’

'El Pinky’ era conocido por sus colaboraciones con otros creadores de contenido, como Leobardo Aispuro Soto, más conocido como el ‘Gordo Peruci’, quien también fue asesinado en diciembre de 2024.

En su última publicación en Instagram, ante sus 37 mil seguidores, Agustín compartió una reflexión sobre su año y expresó sus deseos para el futuro:

“Cerramos el 2024 de una buena manera, este año hubo tropiezos como también logré muchas cosas y aún falta mucho por lograr laboralmente y de unión. Me alejé de gente mala y conocí gente increíble y con las mismas ganas de crecer. Lo importante de todo es que no me rendí y nunca lo haré”.