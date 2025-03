Hija de Diomedes Díaz está en embarazada de gemelos a los 28 años: se crece la dinastía

Betsy Liliana es una de las 21 hijas reconocido del cantante de vallenato Diomedes Díaz , por lo que frecuentemente recibe la atención de miles de seguidores, quienes le preguntan acerca de cómo era la relación con su padre. Hace un par de meses, la mujer le reveló a sus admiradores en redes sociales que se encuentra en la dulce espera; sin embargo, emocionó más a los internautas al asegurar que se trata de gemelos.

La noticia tiene lugar justo después de que los usuarios especularan sobre un posible embarazo, pues notaron que intentaba ocultar el vientre pronunciado en algunas fotografías, sin tener mucho éxito. Se sabe que atraviesa por un mes avanzado, por lo que ha aprovechado para contarle a su comunidad los pormenores de esta experiencia que está viviendo con la maternidad.

Cabe aclarar que ella es madre de Emmanuel, un niño que nació del fruto del amor con Evelio Escorcia; no obstante, este vínculo al parecer no prosperó en materia sentimental, por lo que ambos están enfocados en la crianza del pequeño. Al respecto, la directora de la Fundación Diomedes Díaz El Cacique de la Junta les pidió a sus seguidores en una ocasión no darse "mala vida" al intentar recoger información acerca de la ruptura amorosa.

Diferentes usuarios de Internet se tomaron las plataformas digitales para desearle muchos éxitos a Betsy Liliana: "cuando me crezca la panza, me quiero ver así de top", "si me viera así embarazada, ya tendría cinco pelados", "no he visto a nadie más llevar una barriga de mellos con ese estilazo", "las curvas más bellas nos las da el embarazo", "qué emoción tan grande esa bendición", "la mamita más top", son algunos de los mensajes que se destacan en la sección de comentarios.

Qué se sabe sobre el embarazo de Betsy Liliana, hija de Diomedes Díaz

Hace unos días, la hija del vallenatero posteó una galería de su cumpleaños, en el que mostró no solo cómo se desarrolló la celebración con una decoración naranja y rosa, sino que también confirmó que tendrá un niño y una niña.

"La vida se pasa en un abrir y cerrar de ojos👀 y llegaron mis 28 recargados de la más grande bendición. 😍🍊🎂 Gracias Dios , me siento la mujer más afortunada del mundo porque te tengo a ti en mi corazón, 🧡 porque TODO lo que permites en mi vida es para bien ", escribió.

Finalmente, reveló que ya tiene elegidos los nombres que les pondrá a los nuevos integrantes de su familia: Elías y Ana Lucía.