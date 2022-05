¡Feliz Día de Star Wars! Los fans de la saga intergaláctica conmemoran esta fecha

La popular serie de películas de la galaxia está celebrando una de sus fechas más importantes, se trata del Día de Star Wars, pues fue un 4 de mayo de 2011 en la que se instauró, esto debido a que la conocida frase "May the force be with you", que en español traduce "que la fuerza de acompañe" es muy similar a "May the fourth (4th) be with you" o "que el 4 de mayo de acompañe".

El origen de esta comparación se dio en el Reino Unido, pues la exprimera ministra de este país tomó posesión por primera vez el 4 de mayo de 1979, en el que el partido conservador publicó un anuncio en el London Evening News que mencionaba: "Que el 4 esté contigo, Maggie. Felicidades", o inglés "May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations".

Luego de mucho años, gracias a las redes sociales la fecha empezó a tomar importancia a tal punto que los fanáticos se apropiaron de ese día, realizando eventos en todo el mundo relacionados con la franquicia de Star Wars de Walt Disney Pictures.

Es por ello, que la productora de Mickey Mouse reveló el segundo avance de la próxima serie de ese universo 'Obi Wan Kenobi', en el cual se puede ver el primer vistazo del mítico enemigo del Jedi, Dart Vader, quien anteriormente encarnaba al joven Padawan, Anakin Skywalker, padre del afamado maestro de la fuerza, Luke Skywalker.

Ewan McGregor y Hayden Christensen regresarán a interpretar sus viejos papeles luego de su última participación en la cinta 'Star Wars: La venganza de los Sith', donde la República Intergaláctica cayó a manos de los planes el Emperador Lord Sith Palpatine y cuya esperanza para los sintientes de la fuerza luminosa, serán un joven Luke que será protegido desde la lejanía por el antiguo Maestro Jedi.

¡Feliz Día de Star Wars! y que la fuerza te acompañe.