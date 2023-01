¡Felicitaciones! Nació Ariel, el hijo de Danna Sultana y su novio trans

Desde que Danna Sultana y Esteban Landrau, una de las parejas trans más conocidas, se dieron cuenta de que estaban esperando un bebé, no han ocultado su felicidad, pues han decidido compartir con sus seguidores cada etapa del embarazo de su hijo Ariel , además, en diferentes oportunidades han interactuado con ellos y no han tenido problema en responder diferentes inquietudes sobre su proceso como padres.

En las recientes publicaciones de sus redes sociales, Danna había compartido fotos de Esteban en avanzado estado de embarazo, pues ya tenía 40 semanas y se le veía su gran vientre. No obstante, este domingo 19 de julio publicó una enternecedora foto para confirmar el nacimiento de su hijo Ariel.

En la bella imagen se ve a Danna tomando pequeña mano del bebé. Además, expresó con emotividad que Ariel llegó a su vida para enseñarle a amar.

“Y llegaste a mi vida para enseñarme a amar sin condiciones ?????”, escribió Danna.

Hasta el momento, no se conocen más detalles del nacimiento del pequeño ni cómo se encuentra Esteban tras el parto. Sin embargo, sus seguidores los han llenado de mensajes con felicitaciones y buenos deseos en esta nueva etapa.

