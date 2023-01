"Respétenme, no me hablen de este personaje", Danna Sultana sobre Yina Calderón

Danna Sultana ha sido una de las modelos transgénero más hermosas y reconocidas en Colombia a través de los años, pues ha ganado gran popularidad con sensuales fotos en sus cuentas de Instagram, además, ha sido defensoras de la inclusión de género y se ha caracterizado por ser muy directa a la hora de expresarse en sus redes sociales.

Así lo demostró recientemente en una transmisión en vivo, pues quiso compartir un momento con sus seguidores, pero empezaron a pedirle su opinión sobre mujeres de la “farándula criolla”, por lo que le mencionaron a Luisa Fernanda W, Paola Jara, Andrea Valdiri y a Yina Calderón.

Aunque inicialmente Danna intentó mantenerse en silencio con el tema y no opinar, no pudo aguantar más luego de que le insitieran que contará qué pensaba sobre Yina, pues no dudó en demostrar su disgusto frente a la instagramer en plena transmisión en vivo.

“Yina Calderón no me gusta y se los voy a decir por qué”, empezó mencionando Danna para luego recordar la pelea que protagonizó con Manuela y otras polémicas que ha generado, pues le parece “naco” y “patetico” que una mujer haga ese tipo de cosas.

Ante los más de 900 seguidores conectados, Danna pidió respeto a quienes le mencionaron a Calderón. Además, aseguró que la tiene bloqueada en sus redes sociales.

“¿Ustedes me vienen a mí a hablar de una persona de esas? ¡Respétenme! A mí no me hablen de este personaje. Vea, yo la tengo bloqueada”, aseguró Danna.

Además, la modelo trans también reveló que le han escrito a su pareja, Esteban, para que ella le conceda una entrevista a Yina, sin embargo, le ha pedido que ni siquiera les responda.

“Deja a esa gente en visto, no me interesa. Cuando la gente haga algo por la sociedad para instruir a las personas a enseñar, a tratar con educación a las personas, te lo digo, sí, vengan y háblenme de un personaje, pero a mí no me vengan con una cosa de esas”, puntualizó Danna.

Finalmente, la modelo aseguró que tenía miedo de expresarlo y de que le hagan algo, pero que se sintió bien al desahogarse. Además, les hizo a sus seguidores una importante advertencia.

“Cualquier persona que vuelva y me mencione a este personaje la voy a retirar de mi live”, agregó.

