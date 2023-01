Falcao revela cómo venció sus miedos y habla de su historia de amor con Lorelei Tarón

Radamel Falcao García es un hombre que le ha regalado muchas alegrías a su país natal, Colombia, pero también ha destrozado el corazón de sus hinchas en los momentos más difíciles que ha atravesado en su carrera, pues todos hemos sentido como propias aquellas lesiones que lo han dejado fuera de las canchas por un largo periodo de tiempo; en especial esa que una vez apagó su sueño de ir a un Mundial.

Sin embargo, en ese tiempo, hace tres años cuando no pudo acompañar a la Selección a Brasil, el ‘Tigre’ enfrentó grandes temores, decaídas, cambios de ánimo y un sufrimiento que no lo dejaba avanzar, hasta que encontró en Dios y en el gran apoyo de su esposa, Lorelei Tarón , la fortaleza para salir adelante y no dejarse vencer por las adversidades.

En diálogo con la Revista Vea, el futbolista, que actualmente vive en Mónaco con su familia y pasa por un buen momento de su carrera, demostró una vez más su sencillez, calidez y la gran humildad que lo caracteriza. Además, contó detalles de su vida personal, de cómo conoció a la mujer de su vida y el significado que tiene Dios en él.

“Puse en duda lo que Dios podía hacer, y ella siempre muy convencida. Yo veía solo problemas. Lore me ayudó en todos los aspectos de la recuperación, tanto en la parte física, ayudándome en mi movilidad, como en la parte mental. En un tiempo difícil uno necesita apoyo y comprensión”, expresa.

Falcao recuerda que conoció a Lorelei en una iglesia cristiana en Argentina a la que juntos asistían, pero durante un año no ocurrió nada entre ambos puesto que él tenía horarios muy complicados debido a sus entrenamientos. Fue después de ese tiempo que los presentaron y notaron que tenían varios amigos en común, se hicieron amigos, al poco tiempo novios y finalmente a los seis meses de relación, el colombiano le pidió matrimonio.

"Antes de Lorelei me sentía incompleto, necesitaba una mujer como ella", afirma.

Hoy, la madre de sus dos hijas, que en pocos meses dará luz a una tercera, se refiere a Falcao con mucho orgullo y felicidad de ser testigo de su recuperación y entereza.

“Esto ha sido de mucha oración y estamos felices de ver las promesas cumplidas en nosotros. Hay un tiempo para todo y lo que pasó tuvo un propósito que Dios tenía para nosotros. Todo en la vida es una enseñanza, aprendimos a disfrutar los momentos malos, e incluso a disfrutarlos”, manifiesta.

