¿Exageró? Johanna Fadul es criticada por pasear a su perro en un coche

Desde que Johanna Fadul presentó ante sus seguidores el nuevo integrante de su familia no ha dejado de compartir imágenes junto al cachorro, pues constantemente le expresa todo su cariño y ternura.

Sin embargo, recientemente los usuarios no tomaron muy bien la forma en la que la modelo trata a su mascota, ya que publicó una imagen llevando al animal montado en un coche similar al de un bebé, por lo que no dudaron en criticarla y asegurar que “las mascotas no se deben humanizar”.

Hasta el momento, la publicación supera los 136 mil me gusta y cientos de fuertes comentarios haciendo referencia al cachorro dentro del coche:

“Completamente anormal, tengo un perro también y lo quiero y lo consiento tanto como puedo, pero pasear un perro en coche??? Con todo respeto hay que mirar un poco de información, bien dicen por ahí que humanizar una mascota es maltrato animal!”, “Se me hace absurdo la manera como humaniza los perros, son animales por favor”, “Está bien que queramos a las mascotas pero llevarlo en un coche esto si que es una enfermedad mental”, fueron algunos de las críticas que dejaron en la imagen de Johanna.

