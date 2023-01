Es oficial: así es como Selena Gomez demuestra su amor por The Weeknd

Selena Gomez y The Weeknd han tratado de mantener su relación lo más secreta posible para que los rumores no terminen arruinando todo el encanto que tiene el romance de los primeros meses, esforzándose por no aparecer en eventos públicos juntos.

Sin embargo, parece que ahora estuvieron dispuestos a dar el primer paso frente a los lentes de los paparazzi al posar bastante cariñosos y sin ningún temor.

El pasado jueves la intérprete de ‘Hands to myself’ decidió darle un gran beso en la mejilla a su novio durante el after party de uno de sus conciertos de su gira europea. Mientras ella lucía un look bastante relajado, el posaba con una gorra que tenía grabada la palabra ‘Starboy’.

Selena Gomez no quiso dejar a su novio solo durante el tiempo que lleva la gira y decidió alcanzarle el paso en uno de sus shows en Ámsterdam y apoyarlo desde el público, coreando sus canciones.