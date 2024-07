Erika Zapata le respondió contundentemente a una mujer que la criticó por su apariencia

Erika Zapata se ha convertido en una de las reporteras de Noticias Caracol que más ha dado de qué hablar y que se ha ganado el cariño de los colombianos por su ingenio y forma única de informar lo que sucede en Antioquia; sin embargo, también ha sido blanco de críticas en repetidas ocasiones. Ahora, respondió a los comentarios de una mujer que opinó sobre su vestimenta y su maquillaje.

Todo sucedió en la red X (anteriormente Twitter), donde un usuario, que se presume es una mujer, publicó una foto de la periodista con el siguiente mensaje: “Alguna modelo, maquilladora, estilista, diseñadora de moda que por amor a Dios asesore a Érika Zapata. No sean tan malos amigos de Medellín. Que le tapen esa frente de panela y su vestir, please…”.

Erika Zapata respondió a críticas sobre su apariencia

Zapata no se quedó callada y fue contundente y firme con su respuesta: "Me gusta cómo soy y no necesito cambiar nada". Esto causó una oleada de mensajes donde muchos otros usuarios la felicitaron por su actitud ante sus detractores y le expresaron su apoyo.

Los internautas no dejaron pasar la oportunidad para destacar su profesionalismo y autenticidad al informar a los televidentes sobre los hechos noticiosos de esta zona del país gracias a su uso de lenguaje cotidiano y su forma de desenvolverse ante las cámaras.

Érika Zapata respondió a las críticas por su supuesto romance con un cantante: "valgo la pena"

El pasado 24 de junio, la reportera decidió pronunciarse respecto a los rumores que surgieron en redes sociales por una posible relación con un reconocido cantante de música urbana en Colombia que, además de talentoso, es bastante atractivo: Andy Rivera.

“Se queda uno pensando en la cantidad de mensajes horribles de muchas mujeres ante el chisme que surgió que yo tenía una relación con Andy Rivera. Yo no lo conozco en persona. Es hermosísimo y talentoso, pero no es novio mío, ni lo conozco”, escribió la comunicadora social en su cuenta de X.