Érika Zapata mostró los retoques en su sonrisa tras un accidente en el que perdió dos dientes

Érika Zapata es una de las periodistas más queridas por los colombianos, puesto que siempre trata de mostrarse tal y como es, sin embargo, el hecho de haber perdido dos dientes la había llenado de algunas inseguridades, por lo cual no dudó en mostrar los resultados que la tienen muy conforme, aunque desde hace algunos años se ha estado sometiendo a este cambio estético.

Por medio de un video, el cual publicó en su cuenta de Twitter, mostró el retoque que se hizo en su diseño de sonrisa, dado que le mejoraron el tamaño y el color de sus carillas, con el objetivo de darle uniformidad a sus dientes para que estos registren mejor en televisión.

En este, el doctor Alejandro Herrera detalló el procedimiento realizado a la periodista: "fue un perfeccionamiento dental, algo específico, retiramos unas resinas que tenías hace varios años y utilizamos un color un poco más claro. Recuperamos una estructura dental bastante estética, armónica y bonita".

En la publicación, Érika dejó en claro que este odontólogo no solo le devolvió la felicidad, sino que "sin intención alguna" se ha encargado de verla feliz con los resultados que le ha brindado y con los cuales está más confiada de su aspecto físico.

¿Qué le pasó a Érika Zapata en su accidente?

Cabe destacar que, en ocasiones anteriores, la periodista de Noticias Caracol ha mencionado que a sus 14 años tuvo un accidente en el cual perdió sus dos dientes frontales y, a pesar de que le arreglaron su sonrisa, esto conllevó a que le hicieran bullying y tuviese problemas de autoestima. A su vez, la paisa no ha dado muchos detalles de lo ocurrido en el incidente en el cual se vio afectada.

Agradecida con la mejor persona y odontólogo que Dios me puso en el camino. Sin intención alguna, más que de verme feliz, me arregla mi sonrisa desde hace muchos años. Debido a un accidente, yo había perdido mis dos dientes de adelante pero él me devolvió la felicidad. pic.twitter.com/EKkRW9FC3L — Érika Zapata (@ericayasmin4) April 17, 2024

Érika Zapata revela cuál ha sido su "peor oso en televisión"

Para recordar esta anécdota que le ocurrió en una de sus jornadas laborales en Caracol Televisión, Érika Zapata se remonta a uno de sus cubrimientos en la Feria de las Flores en Medellín, cuando se encontraba bastante estresada en medio de tanto ajetreo, el cual es normal en un evento tan grande e importante.

Durante esto, "se largó un aguacero", lo cual hizo que tanto la productora como el camarógrafo que estaban con ella salieran corriendo, aunque tenían que terminar de grabar dicho material. Frente a esto, ella no tuvo otra opción que irse detrás de ellos, o al menos eso creyó.

Considerando que había alcanzado la meta, pues vio una camioneta similar a la que utilizan para transportarse en Noticias Caracol y que además tenía la puerta abierta, como si la estuvieran esperando, decidió subirse de inmediato al vehículo. Sin embargo, por cuestiones de afán y desespero, optó por "arañar al conductor" y decirle "movele pues".

Todo lo que iba aconteciendo generó que el señor quedara muy confundido y no entendiera lo que pasaba, mientras que Érika Zapata ni siquiera alcanzaba a ver el rostro del hombre. En este punto, la periodista cayó en cuenta de que no estaban ni el camarógrafo ni la productora, para al poco tiempo enterarse de que se había llevado el carro de TeleAntioquia.