Epa Colombia reveló cuánto dinero le dio a Diana Celis después de separarse

La empresaria e influenciadora Epa Colombia volvió a referirse sobre su expareja, la deportista Diana Celis , y reveló mediante redes sociales que tuvo que darle una gran suma de dinero después terminar su relación.

Daneidy Barrera Rojas, nombre real de la empresaria de keratinas, utilizó su perfil de Instagram para responder preguntas que le hicieron sus seguidores, entre las que destacó "¿Ya viste la nueva novia de Diana?".

Epa Colombia respondió que no le interesaba saber nada de la jugadora de fútbol y que, por el contrario, quería ser "una buena ex" en el sentido de no reaparecer en su vida y únicamente desearle cosas positivas.

"Ella es una ex muy afortunada de haber tenido una pareja trabajadora, que tuvo que darle el cincuenta por ciento, 3.800 millones de pesos en propiedades y en efectivo. Le deseo lo mejor, porque esas oportunidades no se presentan dos veces. Que guarde y valore lo que yo le di, porque fue con mucho trabajo y mucho esfuerzo, que logró al lado mío. Dios te bendiga", expresó contundentemente.

En el 2022 Celis había demandado a Epa Colombia para que le reconocieran unión marital de hecho.

Cabe recordar que la ruptura entre las dos mujeres fue una de las más comentadas en redes sociales, pues ellas solían compartir detalles de su vida y los planes que hacían juntas.

Finalmente, la empresaria aseguró que ya le entregó a Diana el 50% de todas sus pertenencias y que no tienen inconvenientes legales pendientes por resolver.

Cabe recordar que Diana Celis y la Epa Colombia sostuvieron una relación amorosa de casi seis años, pues ambas estudiaban entrenamiento deportivo en el Sena y allí se enamoraron e iniciaron su noviazgo en 2016.

Para el mes de febrero de 2021 se dio a conocer, luego de múltiples rumores en redes y medios de comunicación, que las dos personalidades públicas habían decidido poner punto final a su relación, al parecer por una infidelidad. Primero lo confirmó la empresaria en su cuenta de Instagram ante sus 5 millones de seguidores, posteriormente, Diana habló también sobre el tema.

En enero del 2023 la futbolista utilizó sus redes sociales para referirse a la influenciadora y lo que fue su relación: "Somos muy importantes porque crecimos juntas, hicimos muchas cosas juntas, entonces a pesar de que ella me ha lastimado tanto y haya dicho tantas mentiras, creo que el sentimiento por ella es real", relató la futbolista en su historia, afirmando que siempre tendrá un sentimiento por la empresaria.

