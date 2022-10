¿Cuál fue el acuerdo? Epa Colombia y su exnovia Diana Celis lograron una conciliación

La ruptura entre Epa Colombia y Diana Celis ha provocado todo tipo de reacciones, pues hace unas semanas se supo que la jugadora del club Santiago Morning había puesto una demanda contra Daneidy Barreras para que se le entregaran algunos bienes y pertenencias que por derecho y tras los años convividos en pareja le corresponden.

En sus cuentas oficiales de Instagram tanto Daneidy como Diana hablaron de lo que había ocurrido durante su relación, porque ya no estaban juntas y se refirieron al proceso legal en curso. Después de varias semanas en dicha discusión se supo hace unas horas que ambas partes habrían llegado a un posible acuerdo.

Te puede interesar: "Es un fotomontaje": Paulina Rubio opinó sobre sus imágenes en la playa

Publicidad

Así lo dio a conocer la firma, Torrás Abogados a través de un comunicado de prensa en donde se manifiesta: "En el transcurso del proceso judicial, las partes llegaron a un acuerdo amigable para liquidar la sociedad patrimonial, el cual fue plasmado en un contrato de transacción en el que reconoce la existencia de esa relación familiar y el pago de derechos que le asistían a Diana Celis González quedando solo pendiente la formalización y ejecución de lo convenido."

La publicación de la firma mencionada corresponde a los actuales representantes legales de Diana Celis, quien en su momento reaccionó en Instagram al saber las declaraciones que Epa Colombia había dado al saber de la demanda.

"Cuando terminamos y apareció todo en redes, muchos abogados la buscaron para que me quitara lo que le correspondía, el cincuenta por ciento cuando terminas con una pareja. Yo no me casé pero después de dos años de convivir con una persona tienes por ley que darle algo (...)": dijo Epa en historias de Instagram.

La futbolista por su lado se pronunció al conocer las declaraciones: "Daneidy a mi no me había dado absolutamente nada si no hasta después que puse la demanda, ayudé a trabajar, a construir lo que ahora tiene, no tengo que publicar todo de mi vida para que ustedes hablen bien de mí".

Publicidad

Como Socio y Gerente de Resolución de conflictos de TORRAS ABOGADOS SAS, apoderado de Diana Celis, compartimos el siguiente comunicado: pic.twitter.com/nL8DW5DObK — Luis Enrique GALEANO (@LEGALEANO) October 25, 2022

Por ahora ni la empresaria de keratinas o la jugadora del equipo chileno se han manifestado en redes sociales sobre los acontecimientos.