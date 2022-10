"Es un fotomontaje": Paulina Rubio opinó sobre sus imágenes en la playa

Para nadie es un secreto que una de las marcas personales de Paulina Rubio ha sido su rebeldía, esa forma tan única de afrontar las cosas y las polémicas que la han envuelto a lo largo de su carrera.

Es por ello que 'La chica dorada' generó revuelo en las redes sociales debido a que fue captada, aparentemente, haciendo sus necesidades fisiológicas en medio de una playa para luego limpiarse, al parecer, con una piedra.

Debido a que esto quedó captado en imágenes, no tardó mucho tiempo en convertirse viral, motivo por el que la cantante recibió un gran número de críticas negativas al respecto.

Fue por ello que la artista no dudó en responder ante la polémica cuando el medio mexicano El Universal le preguntó al respecto. "Yo creo que es un fotomontaje. No me achicopalo de lo grotesco que es el circo romano y me siento hasta importante, la verdad", comentó.

Así mismo, la mexicana aseguró que dichas fotografías son de muchos años atrás, cuando aún era pareja de Nicolás Vallejo, de quien se separó en 2012, mientras estaban en un viaje por las playas de Europa. Además, Paulina Rubio dijo que ese no es su tono de cabello actual, por lo que las imágenes estarían manipuladas.

En cuanto a sus hijos, la cantante fue clara al decir que mide su tiempo en los dispositivos móviles y las redes sociales, pues no quiere que estén expuestos a lo que allí se comenta, pensando precisamente en su bienestar. A su vez, esto fue algo que aprendió de su madre, la actriz Susana Dosamantes, ya que desde pequeña ella ha sido un personaje público que ha tenido que aprender a lidiar con la fama.