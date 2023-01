Directora de escuela pierde su empleo por tiktok imitando a Paulina Rubio ebria

Hace algunos meses, Paulina Rubio fue tendencia durante el macroconcierto One World: Together at Home , pues no brilló por su actuación durante el video en vivo que hizo, ya que apareció con los ojos maquillados de negro, hablando del confinamiento e intentado cantar algunos de sus éxitos, no obstante, durante su discurso tuvo algunas incongruencias y en sus interpretaciones desafinó varias ocasiones.

Ante esto, la artista mexicana se volvió tendencia en el mundo y tiempo después la maestra de primera llamada Elena Cuétara, quien llevaba 25 años como directora de una escuela, decidió imitar a Rubio en un video de TikTok, pues apareció con el maquillaje negro corrido, despeinada e incitando al consumo de alcohol.

@elenacuetara ##paulinarubio ##dinoalasdrogas ##bicarbonato ##fyp ##creandoparaayudar ? Cuídense xfa - chiconeon17 https://www.tiktok.com/@elenacuetara/video/6831543676284439814

La publicación de Elena se volvió viral y llegó a los padres de sus alumnos, quienes se quejaron y pidieron su destitución, pues consideraron que la maestra no era un buen ejemplo para sus hijos.

“El 27 de mayo, en plena cuarentena, se me ocurre hacer un video imitando a Paulina Rubio en mal estado. A la semana recibo una llamada de mi jefe informándome que hay un grupo de papás muy molestos porque creen que estoy dando un mensaje inadecuado. Y me dijo que ya no podíamos seguir trabajando juntos”, contó la directora y maestra de la escuela.

Tras su despido, Elena dejó claro que “todo era un chiste” y que se fue en buenos términos con sus empleadores y con una parte de los padres que sí entendieron que todo fue una broma.

“Yo me quedo muy tranquila, la verdad es que estoy bien. Estoy pensando qué voy a hacer ahora con mi vida. Pero sí creo que los papás deberían de pensar que los maestros también son personas. También tienen derecho a divertirse, a hacer bromas. No hubiera sido lo mismo si yo en el video hubiera estado en mal estado. Era una broma”, puntualizó la profesora en un video.

@elenacuetara Storytime No. 1 - Cómo me quedé sin trabajo por hacer un TikTok ?##storytimevideos ##loprometidoesdeuda ##yanimodo ? sonido original - elenacuetara https://www.tiktok.com/@elenacuetara/video/6848019298984692998

