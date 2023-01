"¿De chica dorada a chica drogada?": dicen por polémico video de Paulina Rubio en vivo

Paulina Rubio fue una de las artistas que se sumó a la causa del macroconcierto One World: Together at Home para invitar a sus fanáticos a que se queden en casa durante la pandemia del coronavirus, sin embargo, esta vez no brilló por su actuación durante el video en vivo que hizo, pues este ha desatado todo tipo de comentarios y memes en las redes sociales que la han convertido en tendencia.

La artista mexicana apareció en la transmisión en vivo con los ojos maquillados de negro, hablando del confinamiento e intentado cantar algunos de sus éxitos, no obstante, durante su discurso tuvo algunas incongruencias y en sus interpretaciones desafinó varias ocasiones y hasta se le olvidaron partes de las letras.

“Yo me uno a esta causa, yo me quedo en causa”, expresó en la transmisión.

“Help coronavirus. Muy contenta. Emocionada. Todo esto es nuevo para todos nosotros”, agregó con su mirada un poco perdida.

Uno de los momentos que más han cuestionado los internautas fue cuando se salió de la cámara en repetidas ocasiones sin mostrar qué estaba haciendo, pues solo se ve que se limpia la nariz y eso ha hecho que los usuarios saquen sus propias conclusiones al respecto.

Como cuando Paulina Rubio arruina tu canción fav... ¡de Paulina Rubio! 🤣 pic.twitter.com/r18tsSq1ls — Cultura Colectiva (@CulturaColectiv) April 17, 2020

Por supuesto, luego de esta bochornosa transmisión, Paulina se ha convertido en tendencia con cientos de memes y comentarios, incluso, hasta ella misma hizo un TikTok para reírse de sus errores durante el ‘live’.

Triste saber que Paulina Rubio es tendencia porque se esnifió una raya en directo.

Decadencia total , asi terminan muchos artistas sus carreras y hasta sus vidas .- — Fernán Martinez (@FernanMartinez) April 20, 2020

Paulina Rubio ha dado negativo en coronavirus. pic.twitter.com/5TwwUOyCY8 — Pau Pérrima 💢🌈 (@loskysound) April 19, 2020

No penséis mal, el polvo blanco de los 70's al que es adicta Paulina Rubio es azúcar pic.twitter.com/MeDumGP3si — Yogulado Oliginal (@Supertramp9713) April 19, 2020

Es mi idea o Paulina Rubio le quiere hacer competencia a Maradona ? Y no me refiero en el fútbol. 🧐



pic.twitter.com/QdGYhwY91W — Yo Soy Bella Y Qué ! (@Belliiisima89) April 18, 2020

