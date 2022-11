Epa Colombia recibe críticas luego de lanzar regalos desde una ventana para celebrar Halloween

La empresaria de keratinas Daneidy Barrera , más conocida en las plataformas como Epa Colombia , causó polémica luego de que se tomara su establecimiento comercial para reunir a diferentes transeúntes y regalarles así algunos obsequios; sin embargo, los internautas no se hicieron esperar para criticarla por presumir sus capacidades económicas.

En la grabación viral, se logra ver el momento exacto en el que una multitud se reunió en la calle y centró toda su atención en el segundo piso del local, donde se encontraba la también influenciadora vestida de ángel y en compañía de su equipo de trabajo. Aunque no se observa con claridad qué es lo que estaba regalando, sí se muestra lo feliz que estaba la gente de poder participar del evento.

Mira también: "No me hagas quedar mal porque di lo mejor de mi": Andrea Valdiri sobre su amistad con Epa Colombia

Publicidad

En las plataformas digitales la reacción fue diferente, pues varios usuarios de Internet se tomaron redes sociales como Instagram y Twitter para rechazar categóricamente la acción, argumentando que este tipo de gestos se han popularizado a partir de la narcocultura.

Te puede interesar: ¿Cuál fue el acuerdo? Epa Colombia y su exnovia Diana Celis lograron una conciliación