El último concierto de Omar Geles: El vallenatero se despidió de su público sin saber que moriría

El reconocido cantante de vallenato y uno de los hijos de Diomedes Díaz, Elder Dayán, confirmó a través de su cuenta oficial de X, anteriormente Twitter, la muerte de Omar Geles a los 57 años. De acuerdo con las primeras versiones, se produjo por un paro cardiorespiratorio.

El intérprete de temas como ‘Una hoja en blanco’, ‘Después de tantos años’, ‘Sueños de olvido’ y ‘Déjala’ se encontraba en la Clínica Erasmo, ubicada en Valledupar, luego de sufrir un percance mientras practicaba actividad física.

Usuarios recuerdan el último concierto de Omar Geles

El también compositor tuvo la posibilidad de “despedirse” de sus fanáticos gracias a que estuvo en el show que dio Silvestre Dangond en el Estadio Nemesio Camacho El Campín el 18 de mayo de 2024 y al que invitó a grandes figuras del género dentro de las que se destacan Peter Manjarrés, Fonseca, Carlos Vives y Juancho de la Espriella.

De hecho, Geles decidió inmortalizar este momento a través de su cuenta oficial de Instagram. Allí publicó un video del espectáculo en el que no solo le agradece a su colega por la invitación, sino que también expresa lo orgulloso que se siente de haber sido testigo de su crecimiento dentro de la industria.

“Lloré apenas pude ver ese estadio full, sin duda es lo más grande que le ha pasado al vallenato en Colombia. Nadie pudo hasta hoy lograr tal hazaña. Me siento honrado de hacer parte de tu gran legado a través de mis canciones que has grabado con tanta pasión y profesionalismo”, fue una parte del mensaje que escribió.

Cabe aclarar que Silvestre aprovechó que estaba cumpliendo uno de sus más grandes sueños en Bogotá para darle gracias por haberlo apoyado incondicionalmente y aseguró que la mitad de su carrera se la debía a él.

Diferentes usuarios de Internet han reaccionado con nostalgia a esta publicación, pues se sorprendieron al conocer que poco tiempo después Omar fallecería y dejaría un legado imborrable en los hogares colombianos.

"Se despidió y no lo sabíamos. Dichosos quienes presenciaron su última presentación", "berdaderamente que somos tan frágiles 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭, lo que importa es todo lo que hicimos en nuestra vida, justo eso es lo que queda en el corazón de todos", son algunos de los mensajes que se destacan.