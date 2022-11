El legendario beso de Iker Casillas y Sara Carbonero en plena transmisión en vivo, ¿lo recuerdas?

Innumerables son las historias de amor que se esconden detrás de los Mundiales de Fútbol, pues no solo existen casos en los que los deportistas alcanzan un sueño que tuvieron desde pequeños, sino que también hay parejas que fortalecen su relación durante el evento deportivo. A propósito del Mundial de Qatar 2022, muchos internautas han recordado momentos icónicos de estas celebraciones como la vez que Iker Casillas y Sara Carbonero se besaron en plena transmisión en vivo.

El suceso ocurrió más específicamente cuando España logró coronarse como campeona de Copa del Mundo de Fútbol de Sudáfrica en 2010. En aquel entonces la periodista deportiva se encontraba haciendo un cubrimiento y, cuando le preguntó a su pareja sentimental cómo se sentía frente al triunfo, el exarquero no supo nada más que decir que agradecer y plantarle un inesperado, pero cariñoso beso.

Mira también: ¿La recuerdas? Así luce Natalia Betancourt, la mujer que conquistó a Rihanna en el Mundial de Brasil

Publicidad

Aunque la presentadora intentó mantener la calma y el profesionalismo frente a millones de televidentes, no pudo evitar ruborizarse. Luego de esto, la grabación se convirtió en todo un fenómeno viral que sigue siendo recordado no solo por los fanáticos de esta disciplina, sino también por personas con diferentes gustos.

No te pierdas: Jung Kook, de BTS, y Morgan Freeman fueron las estrellas de la inauguración del Mundial de Qatar



¿Iker Casillas y Sara Carbonero siguen juntos?