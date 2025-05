El emotivo mensaje de Amparo Grisales para su mamá en el Día de la Madre

Amparo Grisales, jurado del programa Yo Me Llamo y una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana, compartió este 10 de mayo de 2025, un sentido homenaje a su madre fallecida con motivo del Día de la Madre.

A través de sus redes sociales, la actriz de 68 años publicó un emotivo video en el que recordó a doña Delia, su madre, con quien mantenía una relación muy cercana. El reel incluyó fotografías personales y fue musicalizado con una canción de Marc Anthony, una de las favoritas de la mujer.

Mamá de Amparo Grisales

En la descripción, Grisales escribió: “Te bendigo madre hermosa ‘Flor de María’...Eres y siempre serás el amor más grande de mi vida…Amor eterno e inolvidable. ¡Gracias, mami! Tu canción favorita… pues siempre querías vernos felices🌷”.

Junto a este tributo, la actriz también compartió una reflexión dirigida tanto a quienes aún tienen la fortuna de contar con su madre, como a quienes ya la han perdido. En un tono íntimo, pero también con una carga espiritual, como es característico de su parte, habló sobre el papel trascendental de las madres en la vida de las personas.

“Si tu madre está viva, bendícela con amor, porque ella es la raíz más honda de tu existencia y el manantial más alto de tu alma”. En su publicación, la artista también dedicó palabras para aquellos que ya no tienen a su madre físicamente: “Si tu madre ya no está, bendícela con amor, porque ella es tu antena entre la tierra y el cielo y la voz más pura que habla en tu corazón”.

La actriz reafirmó, una vez más, que la conexión con su madre sigue viva y continúa influyendo en momentos de angustia, alegría y esperanza.

Así lucía la mamá de Amparo Grisales a los 60 años

En su cuenta de Instagram, Amparo suele compartir fotos y recuerdos familiares, por eso te mostramos una imagen que publicó en 2016. Se trata de su madre a los 60 años, luciendo una apariencia y radiante. La fotografía mostró a Delia con una belleza que, a pesar de los años, seguía destacando. Amparo acompañó la foto con un mensaje de cariño: "Mi preciosa reina madre a los 60 años! Doy gracias al Divino Creador por darme a la mamá más amorosa del mundo".