El apasionado beso entre Josie Totah y otra estrella de Disney: ¿broma o romance?

Son muchos los actores que han salido obtenido reconocimiento gracias a su participación en las producciones de Disney desde sus primeros años y precisamente este es el caso de Josie Totah, quien actuó en la serie ‘Jessie’ por varios años.

La joven interpretaba el personaje de Stuart Wooten y desde entonces formó una gran amistad con el resto del elenco, incluso parece que estas relaciones se han hecho aún más estrechas con el paso de los años y así lo ha demostrado.

Beso de Josie Totah y Karen Brar

Uno de sus grandes amigos es, precisamente, Karen Brar, quien era Ravi en ‘Jessie’. Se conocieron cuando los dos tenían alrededor de 10 años y ahora que ya tienen 23 mantienen una buena química y emocionan a sus seguidores cada vez que comparten contendido en redes.

Los actores se han convertido en tendencia después de que compartieran un video en TikTok, que ya suma 314 mil likes, más de seis mil comentarios y 26 mil guardados, en el que están abrazados y de un momento a otro se besan.

Esto hizo que muchos especularan sobre una relación entre los dos, sin embargo, momentos después fue ella misma quien aclaró la situación con otro video. Allí afirmó en repetidas ocasiones: “era una broma, era una broma”.

Asimismo, escribió: “somos dos mejores amigos platónicos que bailaron demasiado cerca al sol”, no obstante, los usuarios de Internet no están del todo convencidos y algunos continúan cuestionando si era una broma o no, pues han examinado cada detalle del video.

Quién es Josie Totah

La actriz nació en el 2001 y desde sus primeros años ha actuado, además de su rol en ‘Jessie’ también ha participado en otras reconocidas producciones de Hollywood como ‘New girl’, ‘Glee’, ‘Spider-Man’, y más.

En el 2018, cuando cumplió 18 años, le anunció al mundo su decisión de hacer una transición de género y ser una mujer, por lo que actualmente recibe cumplidos por su activismo por la comunidad LGBTIQ+ y también por su belleza.

En su cuenta de Instagram ya suma más de 700 mil seguidores y allí no solo comparte contenido sobre su día a día, sino también acerca de su carrera y hace activismo por otras causas, como los incendios que están perjudicando a Los Ángeles.