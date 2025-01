Hermana de 'Killadamente' hizo grave advertencia tras funeral de la influenciadora: "Son monstruos"

Carol Acosta, más conocida como 'Killadamente' en redes sociales, era una reconocida influenciadora de tan solo 27 años que falleció el pasado 4 de enero por un cardiorrespiratorio que sufrió mientras estaba comiendo en un restaurante y se ahogó.

El deceso de la generadora de contenido, quien era un referente en el ámbito body positivism y empoderamiento femenino paras mujeres ‘curvy’ causó conmoción y han sido muchas las personas que expresaron su sentido pésame a los seres queridos.

Funeral de 'Killadamente'

El pasado 11 de enero en Nueva York, su círculo más cercano la despidió en un funeral lleno de emotivos simbolismos; sin embargo, la hermana de Carol, Katyan Acosta, envió un duro mensaje en sus redes sociales y advirtió sobre una presunta modalidad de estafa de personas inescrupulosas que se han aprovechado la situación que atraviesa la familia.

La mujer publicó varias capturas de pantalla sobre aparentes colectas en la plataforma GoFundMe que varias personas estaban realizando a nombre de la también YouTuber y comentó: "¡Miren lo cruel que es la gente!”, haciendo referencia a que estas eran falsas y no tenían relación alguna con la que ella publicó anteriormente, solicitando apoyo para darle una despedida digna. La mujer tuvo que recordarles a los seguidores de a 'Rena', que ella “solo tenía su fama”, pues no poseía ahorros o una casa propia.

Hermana de 'Killadamente' hizo dura denuncia en redes sociales. Instagram @kateisbabe

"No donen nada más. Ya la familia Acosta González no está recibiendo donaciones", escribió; no obstante, el tema no terminó ahí y se mostró bastante molesta por la falta de empatía de los usuarios que le enviaron comentarios crueles y en tono de burla.

"Pasar por una pérdida de una hermana es muy doloroso, pero pasar por eso y que además la gente se esté burlando de tu hermana y de tu familia y te estén criticando y juzgando en las redes sociales es otro nivel de dolor", dijo y finalizó con una contundente frase: "Me hace darme cuenta cómo se sentía Carolar 'Killadamente'. ¡Ustedes son unos monstruos! Que Dios los perdone".

Hermana de Killadamente se despachó contra personas que se han burlado de su situación. Foto: Instagram @kateisbabe

Últimas publicaciones de 'Killadamente'

El pasado 2 de enero Carol Acosta compartió su último video en Instagram, allí está diciendo que siempre pensó que Dios tenía a sus favoritos porque “hay gente que come y no engorda”, pero la realidad es que se admiró a ella misma y no dudó al llenarse de halagos por su belleza y figura. Además, el 31 de diciembre también compartió su look para recibir el 2025 y lo cierto es que recibió muchos halagos por la manera en la que se veía y, sin duda, también por su arrolladora personalidad, que siempre la caracterizó.