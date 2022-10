El actor, Daniel Craig recibió importante condecoración en el Castillo de Windsor

El actor, Daniel Craig le dió vida al personaje de James Bond durante las últimas cinco entregas de la icónica película del espía británico más conocido como el Agente 007. 'Sin Tiempo Para Morir' fue la última cinta que protagonizó Craig y en la cual recibió por parte de La Marina Real el nombramiento como comandante honorífico dentro de la trama.

No muy lejos a la historia de esta última película estrenada en el 2021; se conoció hace una horas mediante una publicación de la cuenta oficial de La Familia Real, que al interior del Castillo de Windsor se había realizado la ceremonia para condecorar al actor británico, Daniel Craig "en reconocimiento por su contribución excepcional al cine y el teatro".

Las relaciones entre la Familia Real y el actor han sido cercanas, pues para el año 2012, fecha en que se realizaron los Juegos Olímpicos en Londres; Craig y La Reina Isabel II grabaron un vídeo con toques de humor para la ceremonia de inauguración de dichos juegos, en este se simulaba que ambos saltaban de un paracaídas para aterrizar sobre el estadio Olímpico.

Las cinco producciones en las que estuvo Craig durante 15 años como James Bond fueron: 'Casino Royale' (2006), 'Quantum of Solace' (2008), 'Skyfall' (2012), 'Spectre' (2015) y 'No time To Die' (2021).

Respecto a La Orden de San Miguel y San Jorge, esta se fundó en el Reino Unido para honrar a los ciudadanos que aportan con su trabajo y servicios distinguidos tanto a la comunidad británica como de países extranjeros. Dentro de esta orden existen tres categorías: Caballero Gran Cruz o Dama Gran Cruz; Caballero Comandante o Dama Comandante y Compañero.

La encargada de realizar la entrega de la medalla fue La Princesa Real Ana, hermana del Rey Carlos III, junto a la foto está la frase: "Te hemos estado esperando...".