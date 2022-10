Tina Turner ahora hace parte de las famosas artistas homenajeadas por Barbie

La cantante estadounidense Tina Turner , de 82 años, cuenta a partir de ahora con una muñeca Barbie inspirada en ella y en su estilo más roquero.

Barbie Tina Turner, cuyo precio es de 55 dólares, salió al mercado por la cercanía del cuarenta aniversario de la canción 'What's Love Got to Do with It', publicada en 1984 y que se convirtió en el mayor éxito de la artista.

La mítica cantante de rock lleva un vestido mini de cuero negro y una chaqueta de denim, inspirados en la ropa que vestía Tina Turner en el video de la canción.

"Pasó de cantar de niña en el coro de su iglesia rural en Nutbush, Tennessee, a convertirse en la legendaria intérprete aclamada como la indiscutible "Reina del Rock 'n Roll", asegura Mattel en un comunicado.

Barbie, históricamente vinculada a la propagación de una imagen femenina de "mujer florero", lleva años intentando romper con ese estereotipo con el lanzamiento de muñecas más diversas e inclusivas.

En este marco, Barbie creó una línea de muñecas inspirada en mujeres influyentes cuyo objetivo, según Mattel, es "arrojar luz sobre modelos empoderadas a los que seguir en un esfuerzo por inspirar a más niñas. (...) Historias de mujeres notables para mostrar (a las niñas) que pueden ser cualquier cosa".

Desde la cantante de salsa cubana Celia Cruz y la pintora mexicana Frida Kahlo hasta la matemática estadounidense de la NASA Katherine Johnson , pasando por decenas de mujeres de todo el mundo que se han destacado en todos los campos, como la actriz estadounidense Zendaya y la cocinera francesa Hélène Darroze .

Y ahora, gracias a que la reina de la música rock estadounidense se une a este club de mujeres influyentes de Mattel que aumenta cada año.

