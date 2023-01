Diane Kruger se encuentra 'bien' tras su ruptura con Joshua Jackson

A pesar de que Diane Kruger y Joshua Jackson pusieron punto final a su relación de diez años hace unas semanas, la actriz asegura sentirse bien dentro de lo posible, aunque por el momento no se haya planteado intentar rehacer su vida amorosa.

"Todo va bien, estoy bien. No estoy saliendo con nadie, pero si tienes alguna sugerencia, házmelo saber", aseguró la actriz a People.

Los planes de Diane ahora pasan por tomarse un merecido descanso, después de centrarse durante varios meses en trabajar duro, y aprovechar para pasar tiempo con sus amistades.

"A partir de pasado mañana, voy a estar de vacaciones. Me he pasado los últimos cuatro meses rodando, así que voy a tomarme un mes de vacaciones, y voy a dedicarme a no hacer nada y a engordar. Aún no sé a dónde voy a ir. Quiero visitar a unos cuantos amigos a quienes nunca tengo la oportunidad de ver. Tengo algunos en Miami, y en otras partes del mundo", reveló.

La noticia de la ruptura de la actriz y Joshua Jackson supuso todo una sorpresa, ya que recientemente Diane había dado el paso de mudarse de París a Nueva York para estar más cerca del intérprete.

"Mudarme a Nueva York ha sido un paso muy importante para mí, una de esas cosas que me imagino que tienes que hacer cuando te comprometes con otra persona. Todavía estoy desempaquetando y decorando la casa, pero ya siento que he entrado de lleno en la vida adulta", aseguraba a la revista The Edit en marzo.