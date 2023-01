Critican a Giovanny Ayala por pedirle matrimonio a su novia con el anillo dentro de un "corrientazo"

Giovanny Ayala se caracteriza por mantener su vida reservada y no publicar mucho de su vida sentimental en redes sociales, sin embargo, el artista sorprendió a sus seguidores al compartir un video donde decidió dar un importante paso en su relación y proponerle matrimonio a la mujer que le robó el corazón, sin embargo, lo curioso es que ella encontró el anillo mientras estaba almorzando.

El intérprete de temas como ‘Piensa en mí’ y ‘De rodillas te pido’ publicó la grabación del momento en su perfil de Instagram ante sus más de 427 mil seguidores, donde inicialmente les pide ayuda a sus seguidores y dice:

Mira también: ¿Se aprovecharon? Hermano de Darío Gómez responde a duras críticas de Giovanny Ayala

Publicidad

“En realidad no sé qué hacer, estoy pensando, ¿ustedes qué harían respecto a esto”; posteriormente se le ve al hombre de 46 años compartir el espacio del almuerzo con su pareja, de quien no se sabe su nombre. El video contiene como música de fondo el tema 'Mi final' donde él canta con otro hombre.

Mientras ella termina su comida, encuentra un anillo de compromiso cerca del arroz, por lo que lo saca y con risa nerviosa se lo muestra a Ayala. Él finge no entender la situación y se ríe un poco, hasta que finalmente se dan un beso y él toma su mano para que ella se lo coloque en el dedo anular y dándole a entender un “sí, acepto”.

Sin embargo, varios seguidores del artista le han dejado varios comentarios en su video criticándolo por la forma de pedirle a su novia casarse, pues muchos creen que no es nada romántica y que incluso ella se colocó la sortija.

“La que no se debe aventar es ella😂😂le tocó ponerse el anillo sola😢”, “Está muy rápido para casarse, espere un tiempo se conocen mejor es buen consejo”, “No me gusto esa pedida de mano, le faltó ser más especial ella fue quien se puso el anillo, tu debías coger el anillo y colocárselo te falta ser más especial”, “Uyyy no terrible 😂😂😂 muy particular la forma de pedir la mano”, son solo algunos de los mensajes que se pueden leer.