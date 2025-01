Cosculluela fue enviado a la cárcel por haber atropellado a dos personas y escapar

José Fernando Cosculluela Suárez, más conocido como Cosculluela en la industria musical, fue enviado a prisión el 30 de enero de 2025 por haber atropellado a dos personas que iban a caballo y escapar del lugar de los hechos. A pesar de que las víctimas presentaron heridas de gravedad, sobrevivieron, y los animales desafortunadamente fallecieron.

El artista permanecerá tras las rejas hasta el próximo 12 de febrero, fecha en la que se realice una vista preliminar al caso, pues la juez Enid Cristina Rivera, del Tribunal de Humacao, le ordenó una fianza de 150 mil dólares.

Los hombres identificados en el suceso son Ischamary Román Medina, de 18 años, y Luis de Jesús Rivera, del 34. De acuerdo con la investigación, que empezó el 12 de mayo de 2024, el intérprete de éxitos como 'Traicionera', 'La boda', 'Me ama, me odia', 'Manicomio' y 'Madura' estaba manejando un vehículo GMC Hummer modelo 2022 en el barrio Tejas de Humacao, cuando de pronto hacia el kilómetro 4.5 se vio involucrado en el accidente.

Cuáles son los cargos que enfrenta Cosculluela

Se pudo establecer que el exponente del género urbano enfrenta cargos por haber manipulado el vehículo de manera irresponsable, no detenerse en el choque, destruir elementos materiales probatorios y dos delitos por maltrato animal, según lo Departamento de Justicia.

Esta no es la primera vez que Cosculluela encara problemas con las autoridades, dado que anteriormente había sido acusado de violencia doméstica .

Quién es Cosculluela

Es un cantante, compositor y productor nacido el 15 de octubre de 1980 en Humacao, Puerto Rico. Su carrera inició en los 2000; sin embargo, su ascenso a la fama se dio gracias a su primer álbum titulado 'El príncipe' (2006). Dentro de las polémicas que llaman la atención de su carrera, se encuentra un problema mediático con Anuel AA y arrestos tanto por violencia doméstica, como por un supuesto incidente relacionado con porte de armas.

Por el momento sus fanáticos están a la espera de conocer más detalles del caso y saber si pronto estará en su casa con sus seres queridos una vez pague la fianza.