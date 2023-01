Con mucha nostalgia, ‘La Liendra’ confirma su ruptura amorosa con Luisa Castro

En los últimos días, mucho se había especulado sobre el supuesto fin de la relación de ‘La Liendra’ con Luisa Castro , pues se les había visto muy distantes en las redes sociales y de ambos se había filtrado conversaciones con otras personas. Además, en las publicaciones de la modelo se evidenció que ya no estaba viviendo con Mauricio, hasta que luego ella misma confirmó que se mudaba a Medellín.

Luego de tanta insistencias de los seguidores de ambos preguntando por su relación, ‘La Liendra’ decidió romper el silencio a través de su Instagram para confirmar que efectivamente ya no están juntos, asegurando que han sido “las historias más fuertes que ha hecho este año”.

“Hace aproximadamente tres años, un pelao’ orejón, flaco y con un bolsito se vino para Pereira con muchos sueños y con muchas metas, quería una casa, un carro, una mujer y todo lo logró. Pero el día de hoy aquí parado me hace falta, de todas esas cosas que logré, esa persona”, expresó Mauricio Gómez.

Además de confirmar el fin de la relación con Luisa, el instagramer aclaró que si ya no están juntos no es porque él o ella sean malos, simplemente fue porque “las cosas ya se tenían que acabar” y que no hubo infidelidad de ninguna de las dos partes, sin embargo, no quiso dar más explicaciones de la ruptura.

Finalmente, ‘La Liendra’ expresó que han sido días muy difíciles, pero que ya es hora de “renovarse”, por lo que anunció que se mudará a otra ciudad a “buscar nuevos sueños”. Aunque no reveló el nombre de la ciudad, sus seguidores han especulado que podría ser Medellín, pues fue a donde Luisa se mudó.

