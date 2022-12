Con 'Jazz a mi manera', Andrés Cepeda recopila sus más grandes éxitos

Andrés Cepeda reúne nuevamente a talentosos músicos del Jazz para dar continuidad a su proyecto personal, 'Vivo en Directo', un álbum que en su primera parte, publicada en 2010, fue bien recibido por la crítica especializada y gozó de gran aceptación por su público, alcanzando disco de oro en pocos días.



Para esta segunda entrega han sido invitados músicos de gran talante y reconocimiento en el mundo del jazz para conservar la esencia con que fue concebida esta idea; éxitos del cantautor bogotano a ritmo de jazz, así como canciones inéditas.



Este trabajo requirió de mucho tiempo y dedicación, ya que fue grabado en dos partes: la primera sesión se dio en los estudios de Audiovisión en Bogotá, en donde se graba el CD con la participación de Dayhan Díaz como director musical y trompetista, además de interpretar el flugel y los teclados; en la batería Horacio "El Negro" Hernández, quien ya había participado en el primer volumen junto con el pianista Alexander Alfonso, el bajo estuvo a cargo de John Benítez; en la guitarra, Ahmed Barroso; el saxo alto y tenor, Sergio Chaple y en la percusión, Carlos Palmet, la mezcla se hizo en New York por Alejandro Venguer en Ootermind Studios.



Posteriormente se graba el DVD en una puesta en escena, en el teatro Jorge Eliecer Gaitán, en el mes de septiembre de 2013, allí fue invitado, Diego Valdés para interpretar el bajo.



Las imágenes publicadas en este DVD corresponden a uno de los conciertos realizados durante la gira Vivo en Directo Dos, presentada en diferentes ciudades del país.



"Me siento orgulloso de presentar un proyecto que me completa como artista y además me da la oportunidad de invitar a grandes músicos que admiro muchísimo y me permite compartir con ustedes el placer de oírlos y verlos tocar...", mencionó Andrés Cepeda.