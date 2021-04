Con emotivas palabras, Carlos Vives le dice adiós a su padre

Recientemente se dio a conocer a través de las plataformas digitales que falleció Luis Aurelio vives, padre del reconocido cantante colombiano Carlos Vives y del chef Guillermo Vives, debido a las complicaciones de salud que presentaba desde hace algún tiempo a causa del parkinson.

A pesar de que no se había pronunciado sobre la muerte de su progenitor, Vives decidió compartir con sus más de 7 millones de seguidores en Instagram un video de 47 segundos en donde se observan algunas imágenes de la familia mientras suena su canción 'Los Buenos Tiempos'. El hombre también escribió unas sentidas palabras que demuestran lo que el artista samario sentía por el hombre que le dio la vida.

"Hoy lunes de Pascua se me fue mi papá. Y me vuelvo a sentir desamparado como la primera vez. Lo veo salir de su casa para no volver y se me parte el alma y caigo en cuenta de que todo lo que he sido ha sido por él: actor, cantante de vallenatos, deportista, hincha del Unión, filántropo", comentó el intérprete de 'La Tierra del Olvido' a través de la plataforma.

Luis Aurelio , de 91 años, falleció en su residencia, ubicada en Santa Marta, luego de dedicarse a trabajar durante largo tiempo como médico, profesión que le permitió aportar al desarrollo de la ciudad .

"Yo sé que él vivirá eternamente en nosotros sus hijos, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra ciudad. Y que siempre lo vamos a recordar con esa sonrisa de niño que lo acompañó toda su vida", puntualizó Vives.

Con tan solo unas horas de compartida, la publicación ya reúne más de 400 mil reproducciones y varios comentarios tanto de allegados al actor como de fanáticos en los que le envían sus palabras de fortaleza y sus más sentidas condolencias: "todo mi amor para ti y los tuyos en estos momentos", "¡Lo siento mucho querido Carlos! Te mando un fuerte abrazo a la distancia", "mucha luz a toda la familia", entre otros.