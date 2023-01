¡Con coreografía incluida! Así fue el baile sorpresa de Mariana Pajón en plena boda

Mariana Pajón dejó el tradicional vals de los recién casados, para sorprender a los invitados con una coreografía muy bien planeada.

La medallista olímpica y su esposo comenzaron bailando muy suavemente la canción ‘All Of Me’ de John Legend y al finalizar varios de sus invitados se sumaron para terminar moviéndose al ritmo de Pharrell Williams.

Mariana Pajón y Vincent Pelluard se casaron en Medellín en compañía de sus seres queridos. La pareja se conoció en 2012, pero solo hasta 2013 oficializaron su romance.

