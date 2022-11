¿Celebra Richarlison o La Liendra? Los memes que dejó el partido de Brasil contra Serbia

Las comparaciones en el Mundial de Qatar de 2022 no dan tregua y se sigue haciendo tendencia el encontrarle parecidos a quienes asistieron a este importante evento deportivo, tal y como sucedió con el director técnico de Senegal, pues aseguraron que es igual al rapero Snoop Dogg.

Es por ello que los usuarios de las redes sociales no dan espera al más mínimo hecho, por lo que no dudaron en comparar al jugador brasilero Richarlison con el creador de contenido La Liendra.

Mientras se llevaba a cabo el partido entre Brasil y Serbia, en donde el nueve sudamericano fue figura al encajar dos goles, hubo cientos de comentarios en los que los usuarios aseguraron, en modo de chiste, que Mauricio Gómez era la representación de Colombia en este mundial y que no conocían sus dotes futboleros.

Así mismo, hubo muchos memes, reacciones, comentarios y comparaciones entre el brasilero y el cafetero, lo que hizo que se volvieran tendencia, ya que el parecido entre ambos es bastante grande y dio pie a este tipo de humor.

La liendra la está rompiendo en el mundial, crack 💪 pic.twitter.com/cEVCz3JtHx — Random Monteria (@monteriarandom) November 24, 2022

¡Que grande!



La Liendra pasó de crear videos de comedia en Colombia a marcar un doblete en un partido de la Copa Mundial de Fútbol. ¡MAGNÍFICO! pic.twitter.com/O4kYJuIEzR — .🦦 (@Twinsfd_) November 24, 2022

Tantos han sido los comentarios con respecto a este parecido que el colombiano decidió tomárselo con gracia y publicó un video en el que intenta hacer la misma especie de chilena del jugador de la Selección Brasil, para luego mostrar el video del gol que anotó este futbolista ante Serbia. ¡Esto fue reposteado por Richarlison en su cuenta de Instagram!

Un detalle importante es que en la portada puede verse el montaje de su cara en el cuerpo del brasilero mientras este celebraba con su compañero Neymar. Cabe destacar que este creador de contenido se encuentra en Qatar disfrutando del mundial.