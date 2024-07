Campanita, del Desafío 2024, confesó que tuvo intimidad con una mujer y reveló detalles

Después de su paso por el Desafío 2024, Campanita se convirtió en uno de los exparticipantes más queridos por los colombianos y ahora es el nuevo presentador de Día a Día, donde usualmente los reta a bailar y los divierte con sus ocurrencias.

Desde que estaba en la Ciudadela del reality, el bailarín ha hablado abiertamente sobre su inclinación sexual, demostrando orgullosamente que hace parte de la comunidad LGBTIQA+, es por eso que durante una entrevista con Nvsto Podcast, Andrés Simón le preguntó si había estado de forma íntima con una mujer y este reaccionó con risa nerviosa.

“Nunca nadie me había preguntado esto en una entrevista… Qué fuerte. Sí, sí estuve con una chica en Egipto, divina, me encanta, es preciosa y se llama Alessia“.

Ante la curiosidad de sus invitados, Campanita relató que todo ocurrió durante una fiesta, ya que con ella solían frecuentar diversas discotecas para divertirse. Luego, una noche, la mujer y él se fijaron en el mismo hombre.

Franck Stiward Luna agregó: “Ese día que salimos vimos a un hombre espectacular, nos encantó y fuimos a hacer cositas divinas”. Viviana Santos, también presentadora del programa de podcast agregó que tuvo esa experiencia con una mujer porque quería compartir al otro individuo.

Entre risas, el Súper Humano finalizó diciendo: "Ella se aprovechó, pero que hiciera lo que quisiera que yo no tenía problema".

Campanita regresó a la soltería luego de su paso por el Desafío 2024

En exclusiva con Caracoltv.com, el exdesafiante aceptó realizar una dinámica para redes sociales y reveló que, para sorpresa de sus admiradores, terminó su relación con Alex. Además, aprovechó para revelar los motivos por los que ambos tomaron esta decisión.

“Sí, estoy soltero, ya terminé con Alex (…) Terminamos en buenas condiciones, él es un hombre maravilloso, obviamente es increíble, pero siento que, por temas de distancia, de ocupaciones, de proyectos que son muy diferentes, es mejor finalizar ahora”.

