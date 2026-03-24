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Cami, dupla de Santi en el 'Desafío 2024', está embarazada y está a punto de dar a luz - CaracolTV

La exintegrante del equipo Pibe en el Ciclo Dorado de esta edición del programa ha compartido en redes sociales cómo avanza este segundo embarazo. Conoce cómo se llamará el b ebé.

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Exparticipante del 'Desafío 20 años' está embarazada y le falta poco para dar a luz

La exintegrante del equipo Pibe en el Ciclo Dorado de esta edición del programa ha compartido en redes sociales cómo avanza este segundo embarazo. Conoce cómo se llamará el b ebé.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Exparticipante del equipo Pibe en el 'Desafío 20 años', está embarazada y le falta poco para dar a luz.