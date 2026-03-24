Exparticipante del 'Desafío 20 años' está embarazada y le falta poco para dar a luz

Cami López, reconocida por su participación en el 'Desafío 20 años', atraviesa una nueva etapa personal tras confirmar que se encuentra en embarazo. La deportista, quien tuvo un desempeño destacado en las ediciones de 2017 y 2018, regresó al programa en 2024 como refuerzo de Santi durante el llamado Ciclo Dorado, lo que marcó su reaparición en la competencia y su continuidad en el ámbito deportivo.

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La noticia sobre su embarazo fue compartida en noviembre de 2025. Desde entonces, ha utilizado sus redes sociales para mostrar diferentes momentos de este proceso, en el que ha evidenciado cambios en su rutina y avances propios de esta etapa. Este es su segundo embarazo, lo que ha generado interés entre quienes han seguido su trayectoria tanto en el deporte como en su vida personal.

Su pareja sentimental, Sebastián Abello, ha estado presente durante este proceso. A través de distintas publicaciones, ambos han dado a conocer aspectos de su vida cotidiana relacionados con la espera del nuevo integrante de la familia. La pareja ha mostrado cómo han asumido esta etapa y algunos de los preparativos previos al nacimiento.

Recientemente, realizaron un baby shower al que asistieron familiares y personas cercanas. El evento se desarrolló como un espacio de reunión en el que compartieron con su círculo más próximo. Durante esta celebración se confirmó que el bebé será un niño, y que llevará por nombre Samu.



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Hasta el momento, no se ha dado a conocer la fecha exacta del nacimiento. Sin embargo, el seguimiento que han hecho del proceso ha permitido conocer algunos detalles sobre la evolución del embarazo y la preparación para la llegada del bebé.

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En paralelo a este momento personal, Cami López continúa vinculada al deporte de alto rendimiento, actividad en la que ha construido su reconocimiento público. No obstante, también ha enfocado su atención en su carrera profesional como odontóloga, área en la que se ha venido desempeñando de manera activa.

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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet a la dulce espera no se han hecho esperar: "Un abrazo para los tres", "Felicidades mi Sebas y mi Cami, los quiero con mi corazón, bendecida almita en camino,❤️ Dios los guarde", son algunos de los mensajes que se destacan.