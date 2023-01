Bruce Willis habría adquirido enfermedad tras accidente en el rodaje de una película

Bruce Willis , fue diagnosticado con Afasia el pasado 30 de marzo de 2022; esta enfermedad es un trastorno neurológico donde se ve afectado el habla o se puede ver involucrada la comunicación desde diferentes puntos (escritura, mímica), hecho que obligó al actor a retirarse de las pantallas del cine. Según el medio 'The Sun' el actor se vio afectado en medio del rodaje de 'Tears of the Sun' tras haber recibido un impactó con un proyectil de efectos especiales, en su cabeza.

En el año 2004, el actor demandó a la productora encargada de la filmación 'Revolution Studios', puesto que después de este fuerte impacto que recibió en el 2002 y que, además fue accionado por los encargados de efectos especiales, empezó a verse afectado en su salud. Stuart F Wilson, su doble de acción durante 17 años, le dijo a The Sun: “Habíamos visto algunos cambios. A veces, cuando hablabas con él, parecía distraído y pensábamos que no significaba nada, pero te preguntabas si estaban pasando otras cosas”.

Cabe aclarar, que no fue el actor quien anunció su retiro, pues a partir de su diagnóstico, el autor de 'Duro de matar', 'El sexto sentido', 'El protegido' entre otras grandes producciones cinematográficas, a venido presentando una gran evolución con su enfermedad.

No obstante, tras los fuertes rumores, Joe Pancake, se manifestó y aseguro que: "El juez se río en la cara de él (Bruce Willis) y lo sacó de la sala del tribunal". Así mismo, el juez consideró como una "tontería" la hipótesis de que su afasia fuese producto del incidente, dejando claro que no tiene sentido que los síntomas aparezcan repentinamente luego de veinte años.

Su esposa, Emma Willis, en compañía de sus hijas Rumer, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn y su exesposa Demi Moore, fueron las encargadas de anunciar a los medios esta lamentable noticia.

"Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente ha sido diagnosticado con afasia, lo que está afectando sus capacidades cognitivas. Como resultado de esto y tras mucha reflexión, Bruce se retira de una carrera que ha significado mucho para él", señalaron.