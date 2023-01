'Avatar 3' al parecer duraría 9 horas: ¿James Cameron fue muy ambicioso durante el rodaje?

Muchos han sido los elogios que ha recibido la película 'Avatar 2' desde su estreno en diferentes países del mundo entero. Lo cierto es que los usuarios de Internet están buscando en la red más información sobre el elenco, las grabaciones y demás datos curiosos que les permitan sumergirse más en la historia, lo que los llevó a descubrir que la tercera entrega de la saga en realidad dura 9 horas.

A pesar de que 'El sentido del agua' acaba de estrenarse, Cameron ya tiene adelantada buena parte del siguiente filme que se espera se estrene en diciembre del 2024. Es tose debe a que grabaron ambas versiones en el mismo lapso de tiempo; sin embargo, lo que verdaderamente ha llamado la atención es que esta última podría causar una discusión con Disney debido a la duración.

La información ha trascendido gracias a Jeff Sneider, que ha trabajado para el medio internacional L.A. Magazine y confirmó la misma revelación en el podcast Hot Mic: "Alguien me ha contactado y me ha dicho que Cameron entregó un corte de 'Avatar' la semana pasada. La versión dura, sin bromas, nueve horas. Y según parece está insistiendo en hacer los efectos visuales para esta versión, en tener todas las nueve horas con efectos y después recortarla en vez de pensar qué quiere y hacer los VFX solo para eso", señaló.