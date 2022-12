Películas de navidad perfectas para ver en familia y pasar las fiestas

Llegan las dos semanas más festivas del año y muchos están de vacaciones o disfrutando de un poco más de tiempo libre por lo que es usual que más de uno busque alternativas para distraerse y qué mejor que una película navideña.

Historias conmovedoras, graciosas, que reflejen los sentimientos que salen a flote en esta época del año y, ¿por qué no? También algunas se conviertan en un modo de viajar entre mundos y distraerse de la realidad, que para algunos puede ser problemática estos días.

Este es un listado de todas las opciones que podría tener para pasar un lindo momento en familia.



Mi Pobre Angelito (1990)

Es inevitable iniciar la lista con una que probablemente todos han visto, pero precisamente es por esta razón que se ha convertido en un indispensable en estas fechas. Reúne lo mejor de la comedia, la navidad y las ocurrencias de un pequeño.

El Grinch (2000)

Que alguien no haya visto la película hasta este momento es poco probable, pues incluso tiene varias versiones, sin embargo, no es navidad hasta que la personalidad del Grinch está en la pantalla. Llena de comedia, y de intentos por arruinar la navidad, no se la puede perder.

El Regalo Prometido (1996)

Un clásico que tal vez no han visto, la odisea de dos padres por hacer que sus hijos tengan la mejor navidad del mundo. La película tiene todo, comedia, drama, acción y un elenco de primera.

Los Fantasmas de Scrooge (2009)

Otra película navideña en la que Jim Carrey se luce completamente. Todos han escuchado la historia y hay muchas versiones, no obstante, la del 2009 es una de las más recordadas, tampoco es navidad sin haberla visto por lo menos una vez.

Realmente Amor (2003)

Combina lo mejor del romance, la comedia y el sentimiento reuniendo diferentes historias que seguramente encantarán a más de uno. Otro de los clásicos de la lista, una película que sí o sí debe ser vista por lo menos una vez en la vida.

El Expreso Polar (2004)

Se convirtió en la infancia de muchos, quienes aún hoy en día tienen en la mente momentos de la historia y la recuerdan con mucho cariño. Si hablamos de navidad, definitivamente El Expreso Polar no se puede quedar por fuera de la lista.

El Descanso (2006)

Comedia romántica que no puede faltar en la lista, con esta película muchos podrán transportarse a otros lugares y ponerse en los zapatos de las protagonistas ¿harían lo mismo?

Last Chrismas: Otra Oportunidad para Amar (2019)

Conmovedora, llena de sentimiento, comedia y romance, protagonizada por Emilia Clarke una de las actrices más queridas por el público. Es una película perfecta para ver en familia y reflexionar juntos sobre estas fechas y lo que significan.

Feliz Novedad (2020)

Otra de las producciones recientes, con un elenco impresionante y tratando un tema importante, más en estas fechas. Si quiere reír, llorar y, tal vez, sentirse identificado con las familias problemáticas, esta es la opción perfecta.

Navidad de Golpe (2022)

La más nueva de la lista, aunque es de navidad, en realidad no se la puede perder porque es el gran regreso de la actriz Lindsay Lohan a la pantalla. Su recibimiento ha sido muy bueno y para muchos es una excelente manera de pasar las fiestas.