¡Bomba! Estos fueron los escándalos de la farándula internacional que más sonaron en 2018

Celebridades y artistas acapararon los titulares de prensa por cada uno de sus movimientos, pero más que nada por todos sus escándalos en este 2018. Embarazos, infidelidades e incidentes sexuales fueron los más sonados. Aquí los recordamos:

Kylie Jenner y su embarazo:

Desde finales de 2017 se rumoró en redes sociales que la celebridad y empresaria estaba esperando un hijo con el rapero Travis Scott, tan solo a pocos meses de terminar su relación con Tyga. Sin embargo, ella prefirió mantener el tema en privado y solo hasta el mes de febrero le contó al mundo sus razones para esconder su embarazo y anunció ese mismo día el nacimiento de su hija Stormi.

Kylie Jenner confirma el nacimiento de su bebé

Khloé Kardashian y la infidelidad de su prometido Tristan Thompson

Aunque se mostraban en redes como la pareja perfecta, en abril en los medios de comunicación empezó a circular un video en el que se veía a Tristan Thompson, prometido y padre del bebé que estaba esperando Khloé Kardashian, besando a dos mujeres mientras ella estaba a días de dar a luz.

Efectivamente, Khloé tuvo a su hija True y permitió a el deportista estar en la sala de parto, momento en que también lo perdonó y le dio una segunda oportunidad.

Revelan video del novio de Khloe Kardashian siéndole infiel a pocos días de dar a luz

Movimiento #MeToo en Hollywood

A mediados de 2017 varias mujeres en el mundo del entretenimiento internacional empezaron a levantar sus voces contra Harvey Weinstein, productor de Hollywood, acusándolo de violación, acoso y agresión sexual.

Gracias a ello, en 2018 siguieron las denuncias, no solo contra él sino contra personajes que se creían intocables como Woody Allen, Kevin Spacey, Bill Cosby, Sylvester Stallone, Morgan Freeman, Gérard Depardieu y más.

Actor francés Gérard Depardieu, investigado por violación y agresión sexual

Denuncia de violación en ‘Patito Feo’

El tema del abuso sexual también sonó en Argentina en días pasados. La actriz Thelma Fardín aseguró en una conferencia que el actor Juan Darthés la violó cuando ella tenía 16 y él 45, en el año 2009, cuando se encontraban en una gira musical de la serie.

En las últimas horas el Darthés negó cualquier acusación y dijo que iba a contar su versión ante las autoridades competentes. Sin embargo, esta no es la única denuncia que ha recibido en su contra por los mismos delitos.

Actriz de ‘Patito Feo’ denuncia a compañero de elenco por violación

Cristiano Ronaldo es acusado de violación

El pasado mes de octubre Kathryn Mayorga, una mujer estadounidense, presentó oficialmente una demanda contra Cristiano Ronaldo por violación. El hecho habría ocurrido en 2009, cuando, según su testimonio, el astro del fútbol la había llevado a su habitación de hotel y la había abusado pese a que ella se había negado a tener relaciones con él.

Mujer demanda a Cristiano Ronaldo por supuesta violación

Actriz de ‘Smallville’, ¿perteneciente a una secta sexual?

En el mes de noviembre Allison Mack, Chloe Sullivan, amiga de Clark Kent en la serie ‘Smallville’, fue identificada en las últimas horas como la líder número dos de Nxivm, una aparente secta sexual. Aunque ella se declaró inocente de los cargos, la actriz sería la encargada de reclutar mujeres para ser violentadas.

Escándalo: actriz de ‘Smallville’ es acusada de ser reclutadora de secta sexual

Boda real… con escándalos reales

En el mes de mayo se llevó a cabo la boda entre el príncipe Harry y Meghan Markle, una ceremonia esperada por todo el mundo. Aunque todo pareció ser color de rosa, su padre estuvo ausente por unas fotografías pactadas con paparazzi y, luego de este incidente, él y la hermanastra de la exactriz empezaron a hablar ante la prensa sobre haberse olvidado de sus raíces.

Ahora se dice que Markle tiene una mala reputación en la familia real y que varios trabajadores han renunciado por su actitud.

El príncipe Enrique y Meghan Markle ahora son los duques de Sussex

Fama y excesos, una mezcla fatal

Aunque no es de extrañar que las celebridades hagan uso de las drogas y el alcohol, algunos de ellos pueden pasarse con su consumo y terminar hasta a punto de morir. Ese fue el caso de Demi Lovato, quien en el mes de julio sufrió una sobredosis por heroína y, posteriormente, fue llevada a un centro de rehabilitación.

Demi Lovato fue hospitalizada por lo que sería una sobredosis de heroína

Quienes tan solo protagonizaron algunos desafortunados eventos fueron Luis Miguel, quien en varias ocasiones este año se ha presentado en sus conciertos desorientado, sin poder articular palabra y hasta no cantar sus mismas canciones. Otro fue Alejandro Fernández, quien hizo todo un escándalo en un avión y tuvo que ser retirado del lugar. Los que estuvieron presentes en ambos eventos creen que los artistas estarían bajo la influencia del alcohol.

¿Qué le pasó? Luis Miguel fue abucheado en pleno concierto en México

Alejandro Fernández, ebrio, causa terror en pleno avión

Selena Gomez y un tormentoso 2018

Este año no fue el mejor para la artista juvenil. Aunque parecía que tenía una relación perfecta con el cantante The Weeknd, lo que hizo a los días de terminar con él fue volver a los brazos de su ex, Justin Bieber.

Aunque las cosas no terminaron bien en una segunda oportunidad, la joven prefirió darse un momento para centrarse en su salud física y mental… en esto tampoco le fue muy bien ya que en el mes de octubre sufrió una crisis nerviosa e ingresó a un centro psiquiátrico.

Ojalá el 2019 le sonría un poco a Selena.

Selena Gomez sufre crisis nerviosa e ingresa a una clínica psiquiátrica

¿Laura Bozzo es una abusadora, ninfómana, alcohólica e infiel?

Con esas palabras se refirió Cristian Suárez, su expareja, en el mes de noviembre luego de que ambos protagonizaran una separación no tan cordial. De acuerdo con la prensa internacional, la presentadora se había enteró de la infidelidad de Cristian por un programa de televisión, tras 16 años de relación.

Ahora, él le está pidiendo un millón de dólares por 17 años de trabajo a su lado, su casa productora en Perú y comisiones por los contratos que “le conseguí con Telemundo y Televisa".

¡Qué pase el desgraciado! Expareja de Laura Bozzo la acusa de “ninfómana e infiel”

El pasado no perdona y a Tekashi 6ix9ine todavía lo sigue

Una crianza difícil, llena de problemas, drogas y armas, hicieron del rapero Tekashi 6ix9ine uno bastante polémico. En noviembre de este año se dio a conocer su arresto por diversos delitos, principalmente, por tener vínculos con el crimen organizado y porte ilegal de armas. Se encuentra en juicio y podría recibir cadena perpetua.

Tekashi 6ix9ine, el rapero que podría pasar el resto de su vida en prisión

Juan Gabriel y su ‘resurrección’

Hasta el momento, una de las noticias que más ha conmocionado al mundo ha sido la supuesta reaparición del ídolo mexicano Juan Gabriel. En noviembre Joaquín Muñoz, su exrepresentante, comenzó a asegurar en diferentes medios de comunicación que el artista estaba vivo y listo para volver a los escenarios.

Aunque muchos seguidores todavía están dudosos de esta noticia, solo habrá que esperar cuál es la sorpresa que tiene preparada Muñoz.

Exmánager de Juan Gabriel pretende probar que el cantante está vivo con reveladoras fotos y audios

