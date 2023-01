Bomba Estéreo y Will Smith prenderán la 'Fiesta' en los Latin Grammy 2015

La gala premios, que serán entregados el 19 de noviembre en La Vegas, contará con la participación del grupo colombiano y Will Smith, quienes cantarán 'Fiesta' (Remix).

Tras varios años de ausencia en la escena musical, el actor y cantante Will Smith se presentará junto al grupo colombiano Bomba Estéreo en la entrega de premios Latin Grammy, que anualmente reconoce a los mejores artistas de la región, marcando su regreso a los escenarios.

"Es verdaderamente un honor para mí presentarme en los Grammy Latinos por primera vez. Estar rodeado de una gran cantidad de artistas y creadores de música con tanto impacto global me emociona realmente. No puedo imaginar un escenario más perfecto para estrenar en vivo mi "Fiesta Remix" junto a Bomba Estéreo", afirma Will Smith.

En esta entrega de los Grammy Latino, que será trasmitida por Univisión el 19 de noviembre en Las Vegas, Bomba Estéreo y Will Smith cantarán ‘Fiesta’, una canción original de Bomba Estéreo, en su versión Remix.

Además, como una buena noticia para el grupo, 'Fiesta' está nominada a 'Grabación del Año' en esta gala de los Latin Grammy 2015, categoría que incluye a artistas como Miguel Bosé con 'Encanto', Café Quijano con 'Será', Juan Luis Guerra con 'Tus Besos' y Ricky Martin con 'Disparo al Corazón', entre otros.