Bobbi Kristina Brown recurrió a las drogas para lidiar con el dolor tras la muerte de su madre

Imágenes del cadáver de la hija de Whitney Houston fueron publicadas

Bobbi Kristina Brown consumía marihuana, crack y heroína, según amiga

Los problemas de adicción de la fallecida Bobbi Kristina Brown empeoraron radicalmente después de la muerte de su madre, la cantante Whitney Houston en 2012 tras sufrir un ataque cardíaco en la bañera de un hotel debido al uso de todo tipo de sustancias durante años.

Fue entonces cuando Bobbi comenzó a consumir drogas de forma regular en lugar de en ocasiones esporádicas, como había hecho hasta entonces.

"Es muy triste, pero en aquel entonces era la única forma que conocíamos para lidiar con lo que había pasado", revela Nick Gordon, novio de Bobbi Kristina e hijo adoptivo de Whitney, en una entrevista en el programa 'The Dr Phil Show' que se emitirá este jueves y viernes.

Publicidad

Tras la muerte de madre e hija en circunstancias similares con apenas tres años de diferencia muchos acusaron a Nick de ser el responsable de la caída en desgracia de ambas. Sin embargo él asegura tener la conciencia muy tranquila.

"Da igual lo que piense la gente, conseguí hacer a Krissy y a Whitney tan felices como era posible durante sus últimos años. Gracias a mí tenían a alguien con quien hablar, en quien confiar sinceramente", afirma.

Nick acusa a Bobby Brown, padre de Bobbi Kristina -que falleció en 2015 tras pasar seis meses en coma después de ser encontrada inconsciente en la bañera de su casa- de haber hecho infeliz a su hija durante gran parte de su vida debido a la poca atención que le prestaba.

"Fue Bobby quien hizo daño a su propia hija, no yo. Yo fui quien la apoyó mientras intentaba lidiar con el hecho de que su padre no estuviera ahí para ella. Bobby no es una persona responsable y no tengo previsto hablar con él, no lo haré", asegura Nick.

Publicidad

Por: Bang Showbiz