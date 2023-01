Bad Bunny ofreció concierto gratuito en el techo de una gasolinera y sorprendió a miles de personas

El cantante Bad Bunny no se cansa de sorprender a todos sus seguidores y admiradores en esta temporada decembrina, después de finalizar el evento: 'Bonita Tradición' donde entregó miles de regalos a lo niños puertorriqueños con las personas de su Good Bunny Foundation, dio una increíble sorpresa en la noche del 27 de diciembre.

El 'Conejo Malo' se tomó como escenario artístico el techo de una gasolinera de la calle Loíza en Puerto Rico; como era de esperarse, miles de personas llegaron a cantar junto a Benito sus más recientes éxitos musicales que lo han llevado a ganarse importantes reconocimientos, uno de ellos: el disco más escuchado del año con 'Un Verano Sin Ti'.

El performance comenzó con un llamado que hizo el intérprete de 'Me Porto Bonito' mediante su cuenta oficial de Twitter donde escribió: "LA JUMPA" en vivo HOY / 10:00 pm". Este evento se realizó inicialmente para grabar el vídeoclip de 'La Jumpa', canción en colaboración con Arcángel.

Precisamente, Austin Agustín Santos más conocido como Arcángel acompañó a Bad Bunny en la gasolinera para interpretar este sencillo que se estrenó en el 2022. Además, el 'Conejo Malo' cantó: 'El Apagón', 'Efecto', 'Me Porto Bonito' y 'Gato de Noche'.

Rápidamente las redes sociales registraron el gran acontecimiento, en Twitter se compartieron videos y miles de usuarios reaccionaron con furor a lo sucedido:

"Compraré un vuelo a San Juan ahora mismo mi rey", "Por qué no puedo der PR", "No llego a tiempo pero gracias por avisar", "Man. Where? La Calle Loíza es larga", "Voy a comprar un vuelo pa' PR ahora mismo", "El verdadero quién pudiera"😍, "Esto se rompió desde ya", "¡Al fin un buen regalo de navidad!" ❤️‍.

