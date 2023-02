Axl Rose, de Guns N' Roses, cumplió 61 años: Conoce algunas polémicas de su carrera

William Bruce Rose Jr es el nombre real de una de las voces más poderosas de la historia del rock, Axl Rose , quien nació un 6 de febrero de 1962 y además de ser el cantante de Guns N’ Roses , es un compositor y pianista que se ha convertido en un verdadero ícono de su género, pero también de los excesos, de las controversias e incluso líos legales.

Rose, quien llega a los 61 años, alcanzó la fama en la década de 1980 y desde entonces ha protagonizado múltiples polémicas y escándalos tanto en los escenarios como fuera de los mismos.

Mira también: Los cambios físicos y los mejores memes de Axl Rose en su cumpleaños

Golpe a fanática con el micrófono

Uno de los más recientes hechos se dio el 29 de noviembre de 2022 en Adelaide, Australia, cuando fue acusado de agredir a una fanática llamada Rebecca Howe cuando él lanzó el micrófono al público, algo que suele hacer al cierre de los shows de la banda.

El objeto cayó en el rostro de Howe, quien terminó con una fractura en la nariz y moretones en sus ojos.

Publicidad

Abalanzarse en el público para golpear a fanático

Axl Rose, cantante ubicado en el puesto número veinticuatro de la lista 'Los 100 mejores cantantes de todos los tiempos' según Rolling Stone; es recordado especialmente también porque un 2 de julio de 1991 en St. Louis, EE. UU se molestó con un seguidor que estaba entre el público y se abalanzó para golpearlo por intentar tomarle fotos.

El compositor había sido enfático antes de interpretar ‘Rocket Queen’ que no quería que nadie filmara el concierto, por lo que Rose le hizo la petición a su equipo, sin embargo, fue ignorado.

El capricho de un plato especial antes de salir al escenario

Mientras Guns n’ Roses se encontraba en el cierre de su extensa gira ‘Use Your Illusion Tour’ en 1993, Axl decidió que no saldría a escena en el River Plate, Argentina, si no recibía en su camerino un plato de chili con queso.

Publicidad

Te puede interesar: Axl Rose aparece en silla de ruedas en un concierto de Guns N’ Roses en Las Vegas

A pesar de que todos los integrantes de la banda, Slash , McKagan, Sorum, Reed y Clarke estaban listos para tocar, el cantante exigía a aquel plato, y según el asistente de aquella época Craig Duswalt, este no estaba en el menú, por lo que tuvieron que buscarlo y al llegar una hora después con el alimento, este lo despreció, pues le trajeron algo diferente a lo que él deseaba.

Finalmente, tras lanzar el plato a la pared y hacer un escándalo en el camerino, se olvidó de la cena y salió a cumplir con su trabajo como el líder de una de las bandas más grandes en el rock.