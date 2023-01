Los cambios físicos y los mejores memes de Axl Rose en su cumpleaños

Axl, sin dudas, ha sido una de las mejores voces del rock. También representó, de alguna manera, el fin de una era de desenfreno y excesos de drogas y sexo en las bandas de este género.

Su calidad vocal es indiscutible porque a pesar de los años, y de la decadencia del rock en los noventa, sigue siendo considerado como uno de los grandes referentes musicales al lado de su banda Guns n' Roses. Tal es el nivel, que la gira de reencuentro al lado de Slash y Duff McKagan ha sido una de las más rentables de la historia, según Billboard pues recaudó 475 millones de dólares a nivel mundial.

Sin embargo, los años le han pasado la cuenta y estos han sido sus cambios físicos a través de los días:

La gente no ha desperdiciado la oportunidad y también han hecho burla de su gordura utilizando memes:

Siguiendo la letra de Paradise City, traducción del meme: "Llévame a la ciudad panadería donde los pasteles tienen crema y las tortas son deliciosas". // Letra original: Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty.

Siguiendo la letra de Welcome to the Jungle, traducción del meme: "Si tienes el dinero, cariño... nosotros tenemos tu Krispi Kreme". // If you got the money honey we got your disease.

Siguiendo la letra de Welcome to the Jungle, traducción del meme: "¿Sabes en dónde estás? Tú estás en la cocina, baby". // You know where you are, you're in the jungle, baby.

Siguiendo la letra de November Rain, traducción del meme: "Nada dura para siempre, pero las manchas de salsa de salchicha permanecen". // Nothin' lasts forever and we both know hearts can change.

Y ahora que se unió a AC/DC... Siguiendo la letra de Back in Black, traducción del meme: "De vuelta a lo oscuro, necesito un bocadillo". // Back in black I hit the sack.

¡Muy divertidos! Ojalá, por el bien del rock n' roll, Axl se mantenga saludable.

