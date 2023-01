Aura Cristina Geithner graba video erótico en lencería y su hermano le pide que se tape

Aura Cristina Geithner se ha caracterizado por compartir sugestivas publicaciones en las redes sociales posando en diminuta lencería, con la cual ha dejado sin aliento a sus seguidores y ha demostrado que luce muy sensual y conservada a sus 53 años.

Durante la cuarentena, la actriz ha estado mucho más activa con sus ardientes videos y esta vez no fue la excepción, pues publicó un clip en el que se le ve acostada en la cama en medio de flores y luciendo una sexi lencería negra, mientras se va tocando suavemente su cuerpo al ritmo de la música.

Publicidad

Hasta el momento, el erótico video de Aura completa más de 100 mil reproducciones y cientos de comentarios con piropos y halagos a su belleza. No obstante, hubo un comentario en particular que llamó la atención, pues su hermano Harry Geithner, quien pidió que no lo llamaran más “cuñado” y que se tapara.

“Por favor déjenme de decir cuñado en las redes. Y tú, hermanita… TÁPATE”, expresó Harry con emoticones llorando.



Mira también:

Publicidad