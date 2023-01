Así reaccionó Jhonny Rivera por supuesta relación de su hijo Andy con Lina Tejeiro

Los rumores de que Andy Rivera y Lina Tejeiro retomaron su relación como pareja cada vez toma más fuerza, más aún después de la última foto que se hizo viral en redes sociales, en donde se les ve juntos en un gimnasio, imagen que ha sido catalogada de prueba reina para confirmar que las celebridades están de nuevo viviendo el amor.

Pese a eso, ellos se han encargado de guardar silencio ante las especulaciones, sin atreverse a confirmar ni negar nada, más allá de que Andy confesó hace poco que su salud mental estuvo en riesgo por todo lo que se ha generado en torno a su vida amorosa y posteriormente dar pistas de que, si existiera la posibilidad de que alguien regresara a su vida, él acepta siempre y cuando le demuestren con hechos, pues dice creer en las segundas oportunidades, ¿será Lina esa persona?

Publicidad





De momento no se tiene una respuesta, pero lo cierto es que el tema tiene en vilo a miles de seguidores, tanto, que al cantante y la actriz no decir nada, los cibernautas pasaron a preguntarle a Jhonny Rivera, papá de Andy, sobre qué piensa con respecto al supuesto romance, a lo que el también cantante respondió de manera jocosa, sin embargo, no dejó nada por sentado.

Publicidad

El hombre respondió con la imagen de una muñeca, que da la impresión de reflejar que Jhonny está cansado de que se hable del tema:

Publicidad

La respuesta de Jhonny Rivera sobre la relación de Lina y Andy pic.twitter.com/tf1HfF7JAl — Pille pues (@PuesPille) February 10, 2020





Publicidad

Esto deja en claro que a los seguidores de Andy y Lina solo les queda esperar.

Sigue la información más reciente de famosos colombianos y extranjeros , eventos, escándalos, fotos, entrevistas y todas las noticias para estar al tanto del mundo del entretenimiento.

Mira también:

Publicidad