Anuel AA quiso tener un lindo gesto con Yailin en un show, pero sus fans le recordaron a Karol G

A través de un video que recientemente se ha vuelto viral en diferentes plataformas digitales, se conoció el incómodo momento que vivió el cantante puertorriqueño de música urbana, Anuel AA , junto a su esposa, la también artista, 'Yailin la más viral'. Durante uno de sus conciertos, el reguetonero quiso tener un gesto de amor hacia la dominicana, pidiéndole a sus fanáticos que gritaran su nombre, pero en lugar de decir 'Yailin', los seguidores no pararon de gritar ' Karol G '.

"Yo digo España, ustedes repiten Yailin", fue lo mencionado por el artista justo cuando iba a despedir a su pareja del escenario en el país europeo, lo que el hombre no se imaginó era que sus seguidores no estarían de acuerdo con él, y una vez más, le recordarían a su exnovia, la artista colombiana.

En las imágenes se observa cómo Yailin se mostró insegura con la situación, por lo que decidió bajar rápidamente de la tarima sin hacer caso a lo que el público coreaba. No obstante, por más de que Anuel AA también se dio cuenta de lo sucedido, no pronunció una sola palabra al respecto.

"La gente lo hace de maldad", "si saben como son, ¿para qué la invita? 😂", "¿Anuel lo hace a propósito?", "👏 ellos saben que aún no le toca...", "esa muchacha no le ha hecho nada a nadie para que la humillen así , ella es fuerte... porque de otra, sale corriendo de allí"; son algunas de las opiniones de los usuarios en las redes sociales, puesto que aseguran que no es la primera vez que el cantante trata de presentar a su actual esposa en concierto y no obtiene los resultados que espera.