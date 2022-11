Andrea Valdiri y Lowe León le habrían practicado la prueba de ADN a Adhara

En lo corrido del 2022, la creadora de contenido digital Andrea Valdiri y Lowe León , su expareja sentimental, han dado mucho de qué hablar por el proceso judicial que están afrontando para saber quién es el padre de Adhara, la hija menor de la bailarina. Recientemente, se conoció un documento legal en el que se solicita practicar el examen de ADN a la menor el 23 de noviembre.

"Considera señalar fecha para la práctica de la experticia de marcadores genéticos - ADN entonces a las partes Andrea del Carmen Ospino Valdiri, la niña AOV y Luis Eduardo León Amaris para el veintitrés de noviembre de la presente anualidad a las ocho de la mañana”, se lee en el papel.

Mira también: "No me hagas quedar mal porque di lo mejor de mi": Andrea Valdiri sobre su amistad con Epa Colombia

Publicidad

Aunque ninguno de los dos famosos se ha pronunciado al respecto, Liceth Córdoba, esposa de Lowe León, sí ha compartido publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, lo que ha hecho pensar a los internautas que está opinando indirectamente sobre el mediático proceso.

"Un día me cuestionaron por admirar a quien amo, lo que no entiende quien cuestiona es que no admiras a quien amas por ser perfecto, lo haces porque en medio de su imperfección se acerca a lo que un día soñaste y es tu elección", indicó.

Te puede interesar: Andrea Valdiri causa polémica por su disfraz para Halloween y es criticada por sus seguidores