Andrea Valdiri causa polémica por su disfraz para Halloween y es criticada por sus seguidores

Cada publicación que comparte Andrea Valdiri da de qué hablar, pues la influenciadora interactúa constantemente con sus más de ocho millones de seguidores en Instagram. De esta manera y como cada año, las personas esperan ver a Valdiri en el mes de octubre con sus creativos disfraces para la celebración de Halloween.

Sin embargo, esta vez parece que no fue el mejor de los disfraces que haya pasado por Andrea, pues muchos internautas se quejaron del peculiar resultado. Se conoce que la bailarina también es muy creyente a Dios y es por esto que sus seguidores más devotos no tuvieron la mejor reacción.

Muchos fanáticos de la barranquillera han apodado el disfraz como 'diabólico'. El rojo escarlata prima en el atuendo de Valdiri, uñas largas, una cola puntiaguda como el de una rata y unos particulares 'pies', llevaron a los internautas a considerarlo inapropiado.

Aunque no tenga los objetos o facciones de un demonio como los cachos o el trinche del diablo, las críticas no faltaron. "Me gusta todas las obras que haces, pero nena esto si no me gusta. Estoy en contra de esos atributos al enemigo", se puede leer en uno de los comentarios.

Asimismo compartió un corto clip en donde sale ella bailando muy sensual con el disfraz pero con una peluca de cabello largo. En el vídeo solo se ve la silueta de Valdiri bailando, pero con detalles del polémico performance.

Hasta el momento la modelo no se ha pronunciado ante las constantes críticas que ha recibido su última publicación. "No creo que a tu bebé le guste mucho verte así, más sabiendo que los niños les dan pesadillas", dice una de las seguidoras de Valdiri.