Amigos de Daniella Álvarez envían mensajes de apoyo tras noticia de su amputación

Por medio de un video publiado en su cuenta de Instagra, la exreina Daniella Álvarez le explicó a sus amigos y seguidores su estado de salud y el proceso que ha tenido tras varias cirugías, que al final determinó la amputación de su pie izquierdo.

Sin embargo, durante sus declaraciones se le vio muy calmada y confiada de que todo saldrá bien. A su vez, aseguró que esto le dará una mejor calidad de vida y que podrá seguir haciendo lo que más le gusta.

Aún así, esta noticia no dejó de ser sorprendente para miles de sus seguidores y amigos, quienes no imagibaban que esto llegase a pasar, por lo que no dudaron en dejarle cientos de comentarios para apoyarla.

También, varios famosos colombianos publicaron en sus cuentas fotos de Daniella acompañados de sentidos mensajes e invitaron a pedir por ella y hacer toda la fuerza posible para esta nueva intervención.

