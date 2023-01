Con emotivo video, Daniella Álvarez anuncia su salida de la UCI tras cuatro cirugías

En días pasados, se conoció la preocupante noticia de que la ex Señorita Colombia y presentador del Desafío Súper Regiones, Daniella Álvarez, se encontraba muy delicada de salud y tuvo que ser sometida a tres cirugías en menos de 24 horas por una masa que hallaron en su estómago.

Con el pasar de los días, familiares de la modelo han ido dando noticias de su estado de salud y ella misma mostró que celebró su cumpleaños en la clínica. Sin embargo, hubo un video reciente que conmovió a sus seguidores, pues se ve a Daniella saliendo de la Unidad de Cuidados Intensivos en camilla, haciendo gestos de victoria en medio de lágrimas y acompañada de su madre y de personal de la clínica.

El emotivo video fue acompañado por un mensaje en el que la exreina contó que fueron 10 días sin poder dormir por el dolor y que le realizaron cuatro cirugías, tras las cuales se encontró “con el miedo a que algo salga como no estaba previsto”, no obstante, ya le fue asignada una habitación para seguir con esta lucha. Finalmente, Álvarez les pidió a sus seguidores que no paren de orar por su salud, pues “siguen días duros”.

“Después de 10 días en UCI hoy me dieron habitación. Solo Dios, los doctores, las enfermeras y mi madre saben la lucha tan grande que tuve en la cama 14. No he dormido ni un solo día a causa del dolor. He pasado por 4 cirugías encontrándome con el miedo a que algo salga como no estaba previsto, incomodidades dónde dependo de todos menos de mi misma. Que haríamos los enfermos sin nuestras enfermeras que están incansablemente para ayudarnos y recordarnos que si se puede salir de esta y que con cada día todo va pasando”, expresó la presentadora en una parte de la publicación.





