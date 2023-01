¡Adorable! Lady Gaga demostró lo enamorada que está de su novio

En una imagen compartida en sus Instagram Stories, Lady Gaga aparece cargada en los brazos de su novio, mientras el sol se oculta detrás de ellos.

Junto a la imagen la cantante escribió: “Tú eres el amor de mi vida”.

Un día antes la cantante se encontraba como unas de las artistas sorpresas del concierto Deep From The Heart: The OneAmerica Appeal, evento organizado para apoyar los esfuerzos de ayuda después delos huracanes de Houtson, Miami y Puerto Rico.